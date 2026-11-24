Ένας μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/11) έπειτα από τροχαίο ατύχημα που συνέβη στον Κηφισό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, η σύγκρουση συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου στο 17,2 χιλιόμετρο της λεωφόρου, στο ύψος της Κηφισιάς.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία οδηγό.

Εξαιτίας του συμβάντος, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού.