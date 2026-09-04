Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, στη διασταύρωση των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αχιλλέως στην Ηλιούπολη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν επί της οδού Αχιλλέως, παραβίασε τη σημαντική πινακίδα STOP και συγκρούστηκε σφοδρά με διερχόμενο ταξί που ανέβαινε τη Χρυσοστόμου Σμύρνης. Η ένταση της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που έστειλε το ταξί πάνω στα κάγκελα παρακείμενης πολυκατοικίας, ακινητοποιώντας το στην αυλή του κτιρίου.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο υπαίτιος οδηγός βγήκε από το όχημά του και τράπηκε σε φυγή πεζός, εγκαταλείποντας το σημείο για να γλιτώσει τη σύλληψη. Οι αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στην περιοχή διαπίστωσαν γρήγορα από τον έλεγχο των στοιχείων ότι το εγκαταλελειμμένο ΙΧ είχε δηλωθεί προηγουμένως ως κλεμμένο.

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, συγκεντρώνοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και συλλέγοντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας παρακείμενων καταστημάτων και κατοικιών, στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ασυνείδητου οδηγού.