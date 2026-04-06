Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου αγοριού από διανομέα σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Δευτέρας στην Καλλιθέα, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης.

Το παιδί φέρεται να βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο – Δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο οδηγός

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όχημα διανομής (delivery) που κινούνταν επί της οδού Λυκούργου, φέρεται ότι παρέσυρε ένα παιδί ηλικίας περίπου 11-12 ετών, το οποίο φέρεται να βγήκε αιφνιδιαστικά στον δρόμο. Ο οδηγός, σύμφωνα με ρεπορτάζ του kallitheapress, δεν πρόλαβε να αντιδράσει εγκαίρως, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σύγκρουση και να παρασύρει το παιδί.

Άμεση κινητοποίηση των Αρχών – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο ανήλικος

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον ανήλικο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σύμφωνα με μαρτυρίες από το σημείο, το παιδί είχε τις αισθήσεις του, ωστόσο φώναζε έντονα από τους πόνους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για ενδεχόμενο σοβαρό τραυματισμό, όπως κάποιο κάταγμα σε άκρο ή πλευρά.

Μέχρι τώρα, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή κατάσταση της υγείας του. Το παιδί μεταφέρεται στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των τραυμάτων και να εκδοθούν τα σχετικά ιατρικά πορίσματα.

Σημειώνεται ότι τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.