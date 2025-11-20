Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11), στο ύψος του Νοσοκομείου «Υγεία», με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα, και ειδικότερα από τους Αμπελόκηπους μέχρι το Μαρούσι.

Επίσης, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Αρχικά, μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, από τον κόμβο Κάντζας έως Κηφισίας, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν και τα 25 λεπτά, και έως 15 λεπτά στην έξοδο για Πειραιά.

Στο αντίθετο ρεύμα, οι οδηγοί στο τμήμα κόμβος Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Πεντέλης θα φτάσουν στον προορισμό τους με έως και 15 λεπτά καθυστέρηση.

Δείτε την κίνηση από τους δρόμους της Αττικής

Ακόμη, καθυστερήσεις λαμβάνουν χώρα και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10΄-15΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

20΄-25′ από κόμβο κόμβο Κάντζας έως κόμβο Κηφισίας.

5’-10’ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/7qzwUiunbY

Ταυτόχρονα, ίδια κατάσταση υπάρχει σε Κηφισό, Μεσογείων, Κηφισίας και Βουλιαγμένης και δη στην Κηφισίας,

Τέλος, στη Μεσογείων, η κίνηση είναι αυξημένη από το Πεντάγωνο έως την Αγία Παρασκευή, ενώ στον Κηφισό τα οχήματα κινούνται με αργές ταχύτητες από το Μοσχάτο έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρακάτω η κίνηση στους δρόμους από τον χάρτη της Google: