Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο, το πρωί της Δευτέρας στην Λ. Κηφισίας. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μια μοτοσικλέτα στο ρεύμα της ανόδου, στο ύψος του Γηροκομείου, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του ενός οδηγού.

Εξαιτίας του τροχαίου, έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στους δρόμους και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή.

Αυξημένες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό, επηρεάζοντας την κίνηση τόσο προς το αεροδρόμιο όσο και προς την Ελευσίνα.

Στο «κόκκινο» και ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Ιωνία. Έντονες είναι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη Λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Ελευθέριου Βενιζέλου και στην περιοχή του Καρέα.

