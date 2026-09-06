Τραγική κατάληξη είχε μια διαδρομή για έναν νέο άνθρωπο στην Κομοτηνή, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο έπειτα από σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν ένας 60χρονος άνδρας, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 22χρονος.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο οχήματα στάθηκε μοιραία, καθώς είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού αναβάτη του δικύκλου.

Οι έρευνες για το περιστατικό βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να ρίξουν φως στο πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα. Την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, έχει αναλάβει και διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής.