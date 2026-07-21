Σοβαρά προβλήματα στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας προκλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (21/7) στην οδό Πειραιώς, στο ύψος του Κεραμεικού, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν ένα επιβατικό αυτοκίνητο και ένα φορτηγό.

Ειδικότερα, την ώρα που τα οχήματα κινούνταν επί της οδού Πειραιώς, το ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του φορτηγού κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του επιβατικού οχήματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Λόγω του ατυχήματος και της ακινητοποίησης των εμπλεκόμενων οχημάτων, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος της οδού Ηρακλειδών.

Στην περιοχή αναπέμφθηκαν αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διενέργεια εκτροπών προς εναλλακτικές διαδρομές, ενώ οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι εφικτό, να αποφεύγουν τη μετακίνησή τους μέσω του συγκεκριμένου οδικού άξονα.