Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός κινούνταν στην Περιφερειακή οδό και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο πεζός – Συνελήφθη ο οδηγός

Ο πεζός άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.