Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στον περιφερειακό δρόμο των Σερρών, στο ύψος της διασταύρωσης Νεοχωρίου.
Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο πεζός κινούνταν στην Περιφερειακή οδό και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.
Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση ο πεζός – Συνελήφθη ο οδηγός
Ο πεζός άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.
Στο σημείο έσπευσε και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών αλλά δεν χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών.