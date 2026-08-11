Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Ηράκλειο Κρήτης, και συγκεκριμένα στον κόμβο Αρκαλοχωρίου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ένα αυτοκίνητο κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, ενώ συνέδραμε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την αποσύνδεση των πόλων των μπαταριών των δύο ΙΧ.