Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται η 36χρονη μητέρα, την οποία χτύπησε διερχόμενο όχημα στο Καματερό. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που η γυναίκα είχε σταθμεύσει προσωρινά το αυτοκίνητό της, προκειμένου να πάρει καφέ καθ’ οδόν για την εργασία της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τη στιγμή που η 36χρονη έβγαινε από το όχημά της, ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος, κινούμενο με ιλιγγιώδη ταχύτητα και χωρίς να φρενάρει, την χτύπησε. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η γυναίκα εκσφενδονίστηκε στον αέρα, πριν καταλήξει με δύναμη στο οδόστρωμα και πάνω σε άλλα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές, ο σύζυγός της ανέφερε μιλώντας στο Mega: «Η σύζυγός μου είχε παρκάρει κανονικά, κατέβηκε, άνοιξε την πόρτα της, κατέβηκε και ήθελε να πάρει το πρωινό της, τον καφέ, για να πάει στη δουλειά της όπως κάνει κάθε πρωί τέτοια ώρα. Την παρέσυρε και την πέταξε στον αέρα. Έκανε τέσσερις σβούρες και μετά η σύζυγός μου έπεσε απότομα στην άσφαλτο επάνω».

Συγκλονίζει η περιγραφή του για τον διάλογο που είχαν λίγα λεπτά μετά το χτύπημα, όταν ο ίδιος έφτασε στο σημείο και την αντίκρισε βαριά τραυματισμένη: «Ήταν όλοι οι άνθρωποι εκεί από πάνω της. Πάω εγώ, με αναγνώρισε αμέσως. Μου κράτησε το χέρι με το άλλο χέρι της. Μου λέει: “Πονάω, δεν αντέχω, σβήνω. Πρόσεχε το παιδί μας”.

Εγώ της είπα: “Δεν είναι κάτι, είναι από το σοκ. Έχεις χτυπήσει. Όλα θα πάνε καλά”. “Όχι, πεθαίνω”, μου λέει. “Δεν είμαι καλά”.

Της λέω: “Κάνε υπομονή, έρχεται το ασθενοφόρο, θα πάμε στο νοσοκομείο, θα γίνεις καλά”. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Τη βάλανε οι άνθρωποι, οι τραυματιοφορείς, μέσα στο ασθενοφόρο και από εκεί φύγαμε κατευθείαν για τον Ερυθρό Σταυρό. Ο οδηγός ήταν εκεί και ήταν μια χαρά. Απλά έλεγε “τι έκανα”, τίποτα άλλο».

Η 36χρονη νοσηλεύεται φέροντας πολλαπλά και βαρύτατα τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

«Η κατάστασή της είναι πολύ κρίσιμη. Οι πρώτες 72 ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Έχει πάρα πολλές κακώσεις στο σώμα της. Έχει πολλαπλά κατάγματα. Όλη η αριστερή πλευρά είναι θρυμματισμένη. Έγινε το πρώτο χειρουργείο στην κνήμη. Οι γιατροί κάναν ό,τι μπορούσαν ανθρωπίνως δυνατό να σταματήσουν τις αιμορραγίες, αλλά έχει σοβαρότατες ζημιές, οι οποίες δεν ξέρουμε τι επιπλοκές μπορούν να έχουν στα επόμενα εικοσιτετράωρα που ακολουθούν», κατέληξε ο σύζυγός της.

Ο 38χρονος που προκάλεσε το τροχαίο συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος από τις αστυνομικές Αρχές.