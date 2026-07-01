Ώρες αγωνίας βιώνει μια οικογένεια στην Κρήτη, μετά από ένα σοβαρό κόκκινο ατύχημα στους δρόμους του Ρεθύμνου, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 6χρονου αγοριού. Η κατάσταση της υγείας του παιδιού κρίνεται κρίσιμη, με την ιατρική κοινότητα να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (1/07) στην περιοχή Σχοινάρια. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μία μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του, συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μικρού συνεπιβάτη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί, οι γιατροί τέθηκαν αμέσως σε κατάσταση συναγερμού και οδήγησαν τον 6χρονο κατευθείαν στην αίθουσα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιατρικό προσωπικό εστίασε όλες του τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση ενός πολύ σοβαρού τραύματος στο κάτω άκρο του παιδιού, με τη χειρουργική επέμβαση να αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική.

Εξαιτίας της κρισιμότητας και της πολυπλοκότητας της κατάστασης, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του 6χρονου σε εξειδικευμένο νοσοκομείο της Αθήνας.

Η μεταφορά με πτητικό μέσο προγραμματίστηκε για το βράδυ της ίδιας ημέρας, με τους οικείους του και τους θεράποντες ιατρούς να ελπίζουν σε μια θετική εξέλιξη για την αποκατάσταση της υγείας του.