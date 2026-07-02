Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη ιατρική προσπάθεια για την αποκατάσταση της υγείας ενός 6χρονου αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Σχοινάρια του Ρεθύμνου. Το παιδί επέβαινε σε μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας του, η οποία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση, ο 6χρονος υπέστη βαρύτατο ανοιχτό κάταγμα στο πόδι. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου το ιατρικό προσωπικό τον υπέβαλε σε μια πολύωρη και απαιτητική χειρουργική επέμβαση.

Η αεροδιακομιδή στην Αθήνα

Αν και οι γιατροί στο Ρέθυμνο κατάφεραν να σταθεροποιήσουν πλήρως την κατάσταση του μικρού, διασφαλίζοντας ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, η σοβαρότητα του τραύματος επέβαλε την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο. Για τον λόγο αυτό, στήθηκε επιχείρηση αεροδιακομιδής προκειμένου το αγόρι να μεταφερθεί στην Αθήνα.

Εκεί, εξειδικευμένη ιατρική ομάδα συνεχίζει τις προσπάθειες και τη φροντίδα, με βασικό στόχο να αντιμετωπιστούν οι μυοσκελετικές βλάβες και να διασωθεί πλήρως η λειτουργικότητα του τραυματισμένου άκρου. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: Rethemnonews.gr