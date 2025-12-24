Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Αλίμου, όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μια γυναίκα.

31χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν 31χρονος οδηγός αυτοκινήτου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε είσοδο καταστήματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά μία υπάλληλος του καταστήματος.

Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος.