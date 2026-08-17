Το πρωί της Δευτέρας (17/08), τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όταν φορτηγό συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, ενώ στο σημείο βρίσκονται συνεργεία που επιχειρούν για την απομάκρυνση των οχημάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η κίνηση είναι αυξημένη στο ρεύμα ανόδου, από τη Μεταμόρφωση έως τη Λυκόβρυση, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.