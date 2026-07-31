Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στον Κηφισό, προκαλώντας αναστάτωση και προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το συμβάν σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Αχαρνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, τρεις μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την πτώση των αναβατών. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή κανενός από τους εμπλεκόμενους.

Λόγω του ατυχήματος, στο σημείο παρατηρούνται σοβαρές καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.