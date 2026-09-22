Εκτός λειτουργίας βρίσκονται τα φανάρια στη συμβολή των οδών Α. Φραντζή και Ιππώνακτος, στο Νέο Κόσμο.

Στην περιοχή, νωρίτερα σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα και από την πρόσκρουση του οχήματος στη γέφυρα της Χαμοστέρνας καταγράφηκε βλάβη στους φωτεινούς σηματοδότες.

Αυτή την ώρα υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λ. Βουλιαγμένης, στο ύψος της οδού Ρόζας Ιμβριώτη, στο Ελληνικό.