Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Σταλό Χανίων τα ξημερώματα της Παρασκευής, 12 Σεπτεμβρίου, με τον οδηγό του Ι.Χ. αυτοκινήτου να φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα.

Το όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο. Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το Συντονιστικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και το ΕΚΑΒ, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Άνδρες της Πυροσβεστικής επιλήφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων με άλλα διερχόμενα οχήματα. Ο οδηγός, σύμφωνα με την ενημέρωση, είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα ερευνά το ανακριτικό της τροχαίας Χανίων.