Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 36χρονος οδηγός που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στον ΒΟΑΚ.

Ο άτυχος άνδρας έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όλα συνέβησαν στις 2 περίπου τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10) στο ύψος του Πλατανιά Ρεθύμνου όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν και τους δύο οδηγούς και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Ο 36χρονος οδηγός του ΙΧ έφερε βαρύτατα τραύματα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου σε κρίσιμη κατάσταση. Αντίθετα, ο 31χρονος οδηγός του φορτηγού ήταν σε καλύτερη κατάσταση.

ΑΛ.Π.

Πηγή: patris.gr