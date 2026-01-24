Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 24/1, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, όταν νταλίκα συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 25χρονος Σπύρος Παπακωνσταντινόπουλος, ο οποίος διέμενε στη Ναύπακτο και εργαζόταν σε κατάστημα εστίασης. Ο 25χρονος συγκρούστηκε με το βαρύ όχημα, ενώ οδηγούσε επάνω στη γέφυρα, υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο άτυχος νεαρός, είχε συγγενείς στην Πάτρα – μεταξύ αυτών και γνωστό συνδικαλιστή των ταξί.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραυματιστεί βαρύτατα.

Μεταφέρθηκε άμεσα σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά της 9:00 το πρωί, επάνω στην Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου στο ρεύμα προς Αντίρριο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες, ενώ η Τροχαία έχει αναλάβει τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

