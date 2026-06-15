Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Ιουνίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (15-6-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 27.042 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις και συνελήφθησαν 8 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.185 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμη, ακινητοποιήθηκαν 368 οχήματα, εκ των οποίων 100 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 660 άδειες ικανότητας οδήγησης και 200 άδειες κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου.