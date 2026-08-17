Στη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος με τη συνδρομή της ΔΑΕΕ, για εμπρησμό από πρόθεση στην Τροιζήνα.

Ο δράστης ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/08) σε δίκυκλο, η οποία επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του σε ακόμη εννέα υποθέσεις εμπρησμών.

Άμεση σύλληψη και ομολογία από τον 40χρονο

Η κινητοποίηση των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας υπήρξε ακαριαία, ενώ στην περιοχή μετέβη άμεσα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη συνδρομή των ερευνών.

Μετά την αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, ο 40χρονος εντοπίστηκε, συνελήφθη και προσήχθη, ενώ κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ομολόγησε πλήρως την πράξη του.

Στο μικροσκόπιο της ΔΑΕΕ ακόμη 9 εμπρησμοί

Η υπόθεση φαίνεται πως έχει βαθύτερες προεκτάσεις, καθώς από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αμφιλεγόμενα περιστατικά.

Ειδικότερα, σε βάρος του εξετάζονται ακόμη εννέα περιπτώσεις εμπρησμών, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Τα περιστατικά αυτά σημειώθηκαν κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2024 και αφορούσαν πυρκαγιές σε πρανή οδών, εμπρησμούς σε κάδους απορριμμάτων και καταστροφές σε οχήματα.

Η σχετική δικογραφία για τις εννέα αυτές υποθέσεις συσχετίζεται πλέον με το νέο συμβάν στην Τροιζήνα, προκειμένου να διερευνηθεί συνολικά η εγκληματική δραστηριότητα του 40χρονου, ενώ η προανάκριση από το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.