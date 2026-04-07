Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε έξω από τη Λάρισα, στην είσοδο της Νίκαιας, το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης (7/4), με τρία οχήματα να εμπλέκονται σε μια φοβερή καραμπόλα, με αποτέλεσμα ένας 47χρονος να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο.

Καραμπόλα με τρία οχήματα – Στο νοσοκομείο διασωληνωμένος 47χρονος

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του onlarissa, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, ένα βανάκι και μία μηχανή ήταν τα οχήματα που συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 47χρονου, ο οποίος παραλήφθηκε και μεταφέρθηκε επειγόντως με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 47χρονος διασωληνώθηκε αμέσως, με τους γιατρούς να έχουν σκύψει από πάνω του, καθώς ο τραυματισμός ήταν πολύ σοβαρός.

Σημειώνεται ότι προς στιγμή δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο, λόγω του τροχαίου, και στα δύο ρεύματα του δρόμου.

Πηγή: onlarissa