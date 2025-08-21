Ληστεία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Μια 77χρονη γυναίκα προσήλθε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, όπου κατέθεσε ότι το απόγευμα της Τετάρτης 20/8 και ενώ βρισκόταν στο κοιμητήριο Εξαμιλίων, την προσέγγισαν άγνωστοι, οι οποίοι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και με την χρήση σωματικής βίας, της άρπαξαν κοσμήματα που φορούσε, το χρηματικό ποσό των 600€, το κινητό τηλέφωνο, κλειδιά, προσωπικά έγγραφα και τα γυαλιά οράσεως .

Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Πηγή: Korinthostv.gr