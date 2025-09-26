Τον τρόμο έζησε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης (24/9) στα χέρια του 38χρονου γιου της μια 80χρονη γυναίκα, που μένει στη βόρεια Λαμία, όταν για ασήμαντη αφορμή αυτός άρχισε να την χτυπάει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, τη χτύπησε πολλές φορές στο κεφάλι και την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει. Στη συνέχεια χτύπησε εκ νέου το κεφάλι της στην πόρτα του δωματίου, γεμίζοντας αίματα.

Ο λόγος, με τον οποίο προσπάθησε να δικαιολογήσει την εγκληματική του πράξη ο 38χρονος, ήταν ότι η μητέρα του προσπάθησε να χτυπήσει το σκυλί του, ενώ αντίθετα εκείνη του είχε δώσει νερό και φαγητό.

Η γυναίκα κατέληξε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου, με το προσωπικό να ενημερώνει την αστυνομία.

Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης την ίδια μέρα και με παραγγελία της Εισαγγελέως Υπηρεσίας μεταφέρθηκε για ψυχιατρική εξέταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δεν κρίθηκε ότι χρήζει ακούσιας νοσηλείας και για αυτό επέστρεψε στο Τμήμα και προχώρησε η Αυτόφωρη διαδικασία.

Στη συνέχεια σχηματίστηκε σε βάρος του ποινική δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος μέλους της οικογένειας το οποίο είναι ανίκανο να αντισταθεί.

Τόσο η άτυχη ηλικιωμένη όσο κι ο άλλος της γιος που δε μένει στη Λαμία, κατέθεσαν ότι ο 38χρονος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και δυστυχώς δεν ακολουθεί την αγωγή που του έχει χορηγηθεί, από γιατρούς παλαιότερα στο Νοσοκομείο του Βόλου και πιο πρόσφατα από συναδέλφους τους στο ΓΝ Λαμίας.

Το Αυτόφωρο είχε οριστεί για το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9), αναβλήθηκε όμως για την 1η Οκτωβρίου 2025 στις 12:00’ το μεσημέρι.

Μέχρι τότε ο 38χρονος έχει αφεθεί ελεύθερος, με τον όρο να μην πλησιάζει στα 50 μέτρα τη μητέρα του.

Πηγή: Lamiareport.gr