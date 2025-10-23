Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Αναστάτωση προκλήθηκε στη γειτονιά των Αγίων Αναργύρων στον Βόλο, όταν δύο 12χρονα παιδιά δέχθηκαν επίθεση από έναν 43χρονο άνδρα, ο οποίος προσπάθησε να τα αρπάξει, ενώ επέστρεφαν από το σχολείο τους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δράστης, που φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, πετάχτηκε ξαφνικά μέσα από ένα στενό και άρπαξε το ένα παιδί από την τσάντα και τη μπλούζα.

Το παιδί κατάφερε να ξεφύγει, καθώς ο άνδρας γλίστρησε στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει. Αμέσως μετά επιχείρησε να πιάσει και τον δεύτερο μαθητή, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς εκείνος έτρεξε γρήγορα. Οι δύο φίλοι άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια, γεγονός που ανάγκασε τον 43χρονο να τραπεί σε φυγή.

Η μητέρα του ενός από τα παιδιά, περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας που έζησαν τα παιδιά, τονίζοντας πως η αστυνομία δεν αντέδρασε άμεσα:

«Τους κάλεσα αμέσως, αλλά μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι, αφού δεν τα χτύπησε. Δεν έστειλαν καν περιπολικό, λέγοντας πως επειδή τους ειδοποιήσαμε πέντε λεπτά μετά το περιστατικό, δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν επ’ αυτοφώρω», δήλωσε στο thenewspaper.gr.

Η γυναίκα υποστήριξε επίσης, ότι ο ίδιος άνδρας έχει προκαλέσει και άλλα παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, ζητώντας από τις Αρχές να παρέμβουν:

«Είναι ψυχικά ασθενής και πρέπει να μεταφερθεί σε ίδρυμα, γιατί πλέον είναι επικίνδυνος».

Το περιστατικό τέθηκε υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Ο 43χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα στην οδό Καλαμακίου, στο τέρμα της οδού Λαρίσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άστεγος, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν με υποθέσεις κλοπών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.