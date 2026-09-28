Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Το απόλυτο δράμα ζει μια νεαρή γυναίκα με καταγωγή από τη Συρία, καθώς ο σύντροφός της την κακοποιούσε συστηματικά.

Την μαστίγωνε με καλώδιο τηλεόρασης, την χτυπούσε και την απειλούσε επειδή αρνήθηκε να τον ακολουθήσει την Τυλισό, όπου θα έμεναν σε ένα παράπηγμα.

Η κοπέλα ζήτησε αρχικά τη βοήθεια της κοινότητας των συμπατριωτών της, όπου μένουν στο Ηράκλειο. Ωστόσο, η απάντηση που δυστυχώς έλαβε ήταν «δεν μπορούμε να επέμβουμε». Στη συνέχεια βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει όσα της συμβαίνουν στην αστυνομία.

Μαζί με τα δύο μικρά παιδιά της και την ανήλικη αδερφή της, την οποία φροντίζει έφτασε στο Αστυνομικό Μέγαρο και μίλησε για τη βία που έχει υποστεί. Οι άνδρες της αστυνομίας αναζήτησαν τον αλλοδαπό σύντροφο της γυναίκας, αλλά δεν τον έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής.

Η προσωρινή λύση που δόθηκε στην νεαρή κοπέλα και τα ανήλικα μέλη της οικογένειάς της, είναι ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο της πόλης, μακριά από τον κακοποίητή της. Εκεί ίσως το θύμα τα παιδιά της και η ανήλικη αδερφή της καταφέρουν να νιώσουν έστω και λίγη ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για τον πατέρα των τέκνων της κοπέλας. Ο σύντροφός της, κατά τους ισχυρισμούς της, την έχει χτυπήσει πολλές φορές και την έχει απειλήσει για τη ζωή της.

Το περιστατικό, όμως του περασμένου Σαββάτου δεν είχε προηγούμενο. Το απόγευμα της 26ης Σεπτεμβρίου, ο άνδρας προειδοποιήσε ότι θα την σκοτώσει αν δεν κάνει αυτό που της λέει και την χτύπησε με το καλώδιο της τηλεόρασης.

Τα ανήλικα παιδιά της γυναίκας, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι βρίσκονταν στο σχολείο την ώρα του περιστατικού. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζονται από τις αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Patris