Ένα σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που παραλίγο να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις αναστάτωσε την πόλη της Χαλκίδας το βράδυ της Παρασκευής (6/2). Όλα ξεκίνησαν όταν μια γυναίκα, η οποία διαμένει μαζί με τη μητέρα της, δέχθηκε ένα εφιαλτικό τηλεφώνημα από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ο άνδρας, ευρισκόμενος σε κατάσταση εκτός ελέγχου, άρχισε να ουρλιάζει πως θα μεταβεί στην οικία τους για να τις σκοτώσει, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό στα δύο θύματα. Οι γυναίκες ειδοποίησαν αμέσως την Άμεση Δράση, με ένα περιπολικό να καταφθάνει τάχιστα στο σημείο για να επιτηρήσει την οικία.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο δράστης έκανε πράξη την υπόσχεσή του και εμφανίστηκε με το αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι. Ωστόσο, στη θέα των αστυνομικών, ο άνδρας δεν σταμάτησε, αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, καταφέρνοντας προσωρινά να διαφύγει τη σύλληψη. Παρά την απομάκρυνσή του όμως, ο εφιάλτης των δύο γυναικών δεν είχε τελειώσει. Λίγη ώρα αργότερα, ο δράστης ξανακάλεσε την εν διαστάσει γυναίκα του, συνεχίζοντας να εκτοξεύει νέες, ακόμα πιο σοβαρές απειλές κατά της ζωής τους.

Η εμμονή του δράστη ανάγκασε τις δύο γυναίκες να καλέσουν την αστυνομία για δεύτερη φορά. Νιώθοντας πλέον πως το σπίτι τους ήταν ένας εκτεθειμένος στόχος, ζήτησαν την άμεση απομάκρυνσή τους από τον χώρο. Με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, μητέρα και κόρη μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Χαλκίδας, προκειμένου να βρουν καταφύγιο και να καταθέσουν όλα τα νέα στοιχεία της υπόθεσης.

Μετά την επίσημη μήνυση που υποβλήθηκε, οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα, ο οποίος συνελήφθη αφού εντοπίστηκε λίγο μετά τις 22:00 και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

ΠΗΓΗ: eviathema.gr