Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος έξω από το νεκροταφείο στα Εξαμίλια Κορίνθου που δέχτηκε άγρια επίθεση από τρία άτομα φορώντας κουκούλες.

Τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και τον λήστεψαν

Ειδικότερα, τον προσέγγισαν και χρησιμοποιώντας βία τον ακινητοποίησαν. Τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές προκαλώντας του τραύματα και του έκλεψαν το πορτοφόλι και άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Την καταγγελία έκανε στο KorinthosTv ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ νομού Κορινθίας, Βασίλης Σπανός, γιατί ο ηλικιωμένος άνδρας είναι μέλος μέλος του Σωματείου ΑμεΑ.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Δείτε το βίντεο