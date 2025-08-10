Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα στα δημόσια Νοσοκομεία. Σήμερα (10/8) το μεσημέρι , στο παρά πέντε σώθηκε εργαζόμενη του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα, όταν το ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο, αλλά αυτή πρόλαβε να πηδήξει.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο Χρήστος Αργύρης, επιμελητής Α’ ακτινολογίας ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, ΓΣ ΠΙΣ, Μέλος ΔΣ Σωματείου εργαζομένων ΓΝΑ Γεννηματάς, ένα ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και ευτυχώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, – όπως περιγράφει ο κ. Αργύρης-, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να πηδήξει έξω, χωρίς να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνολόγος τη στιγμή που έβγαινε από το ασανσέρ, η καμπίνα άρχισε να υποχωρεί και τη βοήθησε συνάδελφός της να βγει έξω. Ακολούθως, με ανοιχτή την πόρτα ο θάλαμος υποχώρησε και βρέθηκε στο ισόγειο.

«Αν σκοτωνόταν η συνάδελφος ή τραυματιζόταν βαριά θα έφταιγε πάλι η κακιά η ώρα ή η “απουσία αξιολόγησης ” των δημοσίων υπαλλήλων; Τι θα γινόταν αν υπήρχε φορείο με ασθενή σε αυτό το ασανσέρ; Ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη;», τα ερωτήματα του ίδιου προς τον υπουργό Υγείας».

Η απάντηση του Νοσοκομείου

Με ανακοίνωσή που έβγαλε αργά το απόγευμα σήμερα (10/8) το Νοσοκομείου αναφέρει:

« Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ενημερώνει ότι σήμερα, 10/08/2025 και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με

δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της

πρωτοβουλία. Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία,

σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, η Διοίκηση έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική

Εξέταση (ΕΔΕ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Τα κρούσματα του παρελθόντος

Να υπενθυμίσουμε ότι κρούσμα με πτώση ασανσέρ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 14/01/2025 στον ανελκυστήρα Α1 του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», ενώ ανάλογο περιστατικό με τραυματίες συνέβη στις 9/1/25 στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Κάνοντας αναδρομή σε περιστατικά, να θυμίσουμε τα παρακάτω παραστατικά:

Ιούλιος του 2015: Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Το ασανσέρ βρέθηκε ξαφνικά από το ισόγειο στο υπόγειο του κτιρίου. Στο εσωτερικό της καμπίνας βρίσκονταν 8 άτομα, ενώ ο ένας από τους επιβάτες, μια 63χρονη γυναίκα, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού.

Νοέμβριος 2017: ΑΧΕΠΑ

Κόπηκε ο ιμάντας ενός ασανσέρ στο παλαιό κτίριο του νοσοκομείου με αποτέλεσμα η καμπίνα να υποχωρήσει δύο ορόφους, από το ισόγειο, στον όροφο -2. Στο ασανσέρ βρίσκονταν δύο συνοδοί, ένας τραυματιοφορέας και μια χειρίστρια ιατρικών μηχανημάτων, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά, αλλά υπέστησαν ισχυρό σοκ.

Σύμφωνα με καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ εκείνη την περίοδο: “Τα ασανσέρ και στα δύο κτίρια του ΑΧΕΠΑ έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα, είναι πανάρχαια και χαλάνε διαρκώς. Πολλές φορές ξεμένουν μεταξύ δύο ορόφων. Συχνά μένουν μέσα και ασθενείς, οι οποίοι πηγαίνουν για να χειρουργηθούν”.

Οκτώβριος 2018: Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Σχεδόν μονίμως χαλασμένοι και οι έξι ανελκυστήρες του νοσοκομείου, ενώ -όταν σπανίως λειτουργούσε ο ένας από τους έξι- οι ασθενείς εγκλωβίζονταν μεταξύ των ορόφων. Εκτός από τον καθημερινό κίνδυνο, ασθενείς, συνοδοί και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό εκείνη την περίοδο είχαν υποστεί και ατελείωτη ταλαιπωρία. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ: «Ανεβαίνουν οι καρκινοπαθείς με τις σκάλες να κάνουν χημειοθεραπεία. Επίσης ανεβοκατεβαίνουν οι ασθενείς για προεγχειρητικό έλεγχο για τις καρδιολογικές επεμβάσεις. Αδυνατούν οι εργαζόμενοι να μεταφέρουν το χειρουργικό, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό. Συνεχώς απεγκλωβίζονται από τα ασανσέρ ασθενείς μεταξύ των ορόφων».