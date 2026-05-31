Εφιαλτικές στιγμές γεμάτες τρόμο και πόνο έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) μία 20χρονη κοπέλα στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία ανηλίκων, που αποτελείτο από δύο κορίτσια και δύο αγόρια, στην περιοχή της Ιεράς Οδού.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 το πρωί, όταν οι τέσσερις ανήλικοι δράστες –δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών– προσέγγισαν τη νεαρή γυναίκα ενώ περπατούσε στην Ιερά Οδό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και την κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν με τη βία, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα των Αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν από λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας.

Αυξάνεται η παραβατικότητα των ανηλίκων

Δραματική είναι η αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων τα τελευταία χρόνια, με τα επεισόδια των μεταξύ τους ξυλοδαρμών είτε στα σχολεία είτε σε δημόσιους χώρους, να βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Ακόμη χειρότερα είναι τα πράγματα, όσον αφορά τα φαινόμενα παραβατικότητας, που αφορούν βίαιες επιθέσεις με απειλές και ξυλοδαρμούς που έχουν σκοπό τη ληστεία, όπως και η οπλοφορία των ανηλίκων που τραβάνε μαχαίρι, σουγιά ή στιλέτο με την παραμικρή αφορμή. Ραγδαία αύξηση, παρουσιάζουν και οι φυλακίσεις ανηλίκων όπως καταγράφουν επίσημες μελέτες, με τις ποινές εγκλεισμού που επιβάλλονται να φθάνουν το ένα έτος και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ 3.000 ανήλικοι και ανήλικες κάθε χρόνο μεταφέρονται σε νοσοκομεία για τραυματισμούς, που προέρχονται από βίαιες συμπεριφορές, συνομηλίκων τους. Παράλληλα οι ανήλικοι κρατούμενοι, που οδηγούνται στις φυλακές παρουσιάζουν ανησυχητική άνοδο, φτάνοντας τους 104 για το 2025, από τους 30 που ήταν το 2024.

«Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό κοινωνικό φαινόμενο» ανέφερε τον περασμένο Απρίλιο η προϊσταμένη του Τμήματος Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Νάντια Ρωμανίδου, που μίλησε για τη νεανική βία σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων.

Σύμφωνα με την κ. Ρωμανίδου, τα συχνότερα αδικήματα είναι κλοπές, φθορά ξένης περιουσίας, παράβαση Κ.Ο.Κ., σωματική βλάβη, προμήθεια για χρήση ναρκωτικών ουσιών, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και παράνομη είσοδος στη χώρα.

«Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μεταβολή της εικόνας της παιδικής παραβατικότητας, με αύξηση των περιστατικών και νέες μορφές αδικημάτων. Βλέπουμε περιστατικά ψηφιακής και ηλεκτρονικής παρενόχλησης, εξύβριση μέσω διαδικτύου, διάδοση προσωπικών δεδομένων, πορνογραφία ανηλίκων και εκδικητική πορνογραφία», τόνισε η κ. Ρωμανίδου, η οποία διαπίστωσε ότι υπάρχει αύξηση των αδικημάτων με στοιχεία βίας, όπως ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, ομαδική παραβατικότητα, εκδήλωση ρατσιστικών συμπεριφορών και κρούσματα ενδοσχολικής/αθλητικής βίας.

Το προφίλ των ανήλικων παραβατών

Αναφερόμενη στο προφίλ των ανήλικων παραβατών, η κ. Ρωμανίδου εξήγησε ότι πρόκειται κυρίως για αγόρια 15-18 ετών, πρόσθεσε όμως πως παρατηρείται αύξηση και του αριθμού των κοριτσιών σε σχέση με το παρελθόν καθώς και μείωση του ορίου ηλικίας εμπλοκής με την παραβατικότητα.

«Σε μεγάλο ποσοστό υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον και δυσκολία διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, η παραβατικότητα είναι περιστασιακή, οφείλεται στις ψυχολογικές διεργασίες και διακυμάνσεις της εφηβείας και δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικής παρεκκλίνουσας πορείας», τόνισε, προσθέτοντας ότι διαπιστώνεται εκδήλωση βίας και από παιδιά χωρίς οικογενειακά και οικονομικά ελλείμματα.

Στους παράγοντες κινδύνου κατέταξε τον υπερβολικό φόρτο και την αυξημένη πίεση στην καθημερινότητα, την έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας στην οικογένεια και στο σχολείο, την ανάδειξη του καταναλωτισμού σε κυρίαρχη αξία, την έμφαση στην επίδοση και τον ατομικισμό και την υπερβολική ενασχόληση με το διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

«Υπάρχει ανάγκη των παιδιών που νιώθουν “ αόρατα” να αποκτήσουν ταυτότητα και αίσθηση του ανήκειν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ένταση της βίας, την αύξηση της συμμετοχής των κοριτσιών αλλά και στο γεγονός ότι οι ανήλικοι τελούν υπό αγνοία των συνεπειών των πράξεων τους, αναφέρθηκε από την πλευρά του, στην ίδια εκδήλωση ο αξιωματικός της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Αργύρης Γαρουφαλίδης.