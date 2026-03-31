Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στις 20 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της βραδινής εφημερίας, όταν άτομο φέρεται να καταδίωκε με μαχαίρι ασθενή που είχε προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Η κατάσταση αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, χάρη στην άμεση αντίδραση νοσηλεύτριας, η οποία πρόλαβε να κλείσει την πόρτα του τμήματος, αποτρέποντας την είσοδο του δράστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενη ειδοποίησε την αστυνομία, ωστόσο όταν το περιπολικό έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε ήδη τραπεί σε φυγή, πιθανότατα αντιλαμβανόμενος ότι είχε κληθεί η αστυνομία.

Χωρίς φύλαξη το νοσοκομείο εκείνη την βάρδια

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπήρχε φύλακας στο νοσοκομείο, καθώς απουσίαζε λόγω ασθένειας και δεν υπήρχε αντικαταστάτης.

Την ώρα του περιστατικού, στο χώρο βρίσκονταν μόλις δύο εργαζόμενες – μία νοσηλεύτρια και μία καθαρίστρια – οι οποίες βρέθηκαν μόνες απέναντι σε έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι.

Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα:

• Γιατί δεν υπήρχε αντικατάσταση του φύλακα;

• Υπάρχει επαρκές προσωπικό ασφάλειας στο νοσοκομείο;

• Έγινε σύλληψη στο πλαίσιο του αυτοφώρου από το Αστυνομικό Τμήμα Ερμούπολης, ή στην αστυνομία δίνουν βαρύτητα μόνο στους ελέγχους σε καταστήματα και αν οι οδηγοί φορούν κράνος, έλεγχοι οι οποίοι έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα αφήνοντας την ασφάλεια των πολιτών στην τύχη;

Τι αναφέρει η αστυνομία

Από την πλευρά του Συλλόγου Εργαζομένων έχει ζητηθεί επίσημη ενημέρωση από την αστυνομία σχετικά με την καταγραφή του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχηματίστηκε δικογραφία και το συμβάν καταγράφηκε ως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, νέα διάσταση δόθηκε στην υπόθεση, καθώς τρεις ημέρες αργότερα, η γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό συνελήφθη για δύο υποθέσεις κλοπής.

Κλιμακώνεται η βία σε χώρους υγείας

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αυξανόμενη βία σε βάρος υγειονομικών και ασθενών, καθώς και τα σοβαρά κενά στην ασφάλεια των δημόσιων δομών υγείας.

Η ανάγκη για ενίσχυση της φύλαξης και του προσωπικού κρίνεται πλέον επιτακτική, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών.

Την έντονη ανησυχία της για την κλιμάκωση περιστατικών βίας σε βάρος υγειονομικών εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), επισημαίνοντας ότι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και το ΕΚΑΒ βρίσκονται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωποι με επιθέσεις από ασθενείς και συνοδούς.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζωή εργαζομένων έχει τεθεί σε κίνδυνο, τόσο από ξυλοδαρμούς, όσο και από επιθέσεις με μαχαίρια, ακόμη και με όπλα.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της ομοσπονδίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί θανάσιμοι τραυματισμοί «από τύχη», ωστόσο έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά με τραυματισμούς προσωπικού.

Tο περιστατικό με μαχαίρι στο Νοσοκομείο της Σύρου

Η ΠΟΕΔΗΝ ασκεί παράλληλα κριτική στις διοικήσεις των νοσοκομείων, σημειώνοντας ότι, παρά την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, συχνά αποφεύγουν να υποβάλλουν μηνύσεις σε βάρος των δραστών, μετακυλίοντας την ευθύνη στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Όπως επισημαίνεται, η πρακτική αυτή εκθέτει τους υγειονομικούς και τις οικογένειές τους, ενώ καταγγέλλεται και έλλειψη νομικής υποστήριξης από τους νομικούς συμβούλους των νοσοκομείων.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι «πολλές φορές έχουμε καταγγείλει περιστατικά βίας σε βάρος του προσωπικού των Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, ΕΚΑΒ. Έχει πολλές φορές απειληθεί η ζωή συναδέλφων από βίαιες επιθέσεις ξυλοδαρμού, αλλά και από επιθέσεις με μαχαίρια, πιστόλια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα».

Η Ομοσπονδία ζητά άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας, ώστε να δοθούν σαφείς εντολές στις διοικήσεις για την υποβολή μηνυτήριων αναφορών σε κάθε περιστατικό βίας, καθώς και για τη δωρεάν νομική κάλυψη των εργαζομένων.

Παράλληλα, θέτει ως επιτακτική ανάγκη την ουσιαστική ενίσχυση της φύλαξης των νοσοκομείων, προτείνοντας την επανασύσταση ειδικού σώματος ασφάλειας μέσω της ΕΛ.ΑΣ., με εκπαιδευμένο προσωπικό και αυξημένες αρμοδιότητες.

Όπως σημειώνει, το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικής φύλαξης δεν διαθέτει τη δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης, ενώ η καθυστέρηση άφιξης της αστυνομίας συχνά επιτρέπει την εκδήλωση ή κλιμάκωση των επεισοδίων.

Πηγή: cyclades24