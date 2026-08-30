Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής 30 Αυγούστου, στο Αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου, όταν αεροσκάφος της Olympic Air που είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, αναγκάστηκε να επιστρέψει, έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα.

Πρόκειται, σύμφωνα και με τα στοιχεία της πτήσης που καταγράφονται στο Flightradar24, για αεροσκάφος τύπου ATR 42-600 και όχι για ελικοφόρο, με αριθμό πτήσης OA94 (OAL094A) και νηολόγιο SX-OAZ, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Κάρπαθος.

Μετά την ενημέρωση από το πλήρωμα, στο αεροδρόμιο της Ρόδου τέθηκαν άμεσα σε εφαρμογή όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου, των αρμόδιων αεροπορικών υπηρεσιών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων κλιμακίων.

Η ανακοίνωση της Aegean

Η AEGEAN ενημερώνει ότι η πτήση 094, που εκτελείται από την Olympic Air, με αεροσκάφος τύπου ATR42, από την Ρόδο με προορισμό την Κάρπαθο με 33 επιβάτες και 3 μέλη πληρώματος, λίγο μετά την απογείωση εμφάνισε ένδειξη πιθανής δυσλειτουργίας στο σύστημα λαδιού ενός εκ των κινητήρων του αεροσκάφους.

Ο κυβερνήτης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποφάσισε την επιστροφή του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Ρόδου «Διαγόρας» για τεχνικό έλεγχο. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε και η αποβίβαση των επιβατών ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει νέο αεροσκάφος που έχει ήδη αναχωρήσει από την Αθήνα, ώστε οι επιβάτες να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον τελικό προορισμό τους το συντομότερο δυνατό.

Η σωτήρια παρέμβαση του πιλότου

Ο κυβερνήτης και το πλήρωμα απέτρεψαν τα χειρότερα, χάρη στην ψυχραιμία τους και την άμεση εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Όταν εκδηλώθηκε η φωτιά εν πτήσει, ο πιλότος ενεργοποίησε το σύστημα κατάσβεσης, απομόνωσε τον ελαττωματικό κινητήρα και έσβησε τις φλόγες. Στη συνέχεια, διατηρώντας τον έλεγχο του ελικοφόρου αεροσκάφους με τον ένα εναπομείναντα κινητήρα, πραγματοποίησε αναστροφή προς το αεροδρόμιο.

Η διαχείριση της ασύμμετρης ώσης και της ταχύτητας προσέγγισης απαιτούσε εξαιρετική ακρίβεια, όμως ο χειρισμός αποδείχθηκε υποδειγματικός. Το αεροσκάφος τροχοδρόμησε και ακινητοποιήθηκε ασφαλώς κοντά στον διάδρομο, χωρίς καμία εκτροπή ή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

Η ομαλή αποβίβαση των επιβατών

Μετά την πλήρη απενεργοποίηση των κινητήρων, και ενώ τα πυροσβεστικά οχήματα είχαν ήδη λάβει θέσεις ασφαλείας, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν ομαλά μέσω κινητής κλίμακας. Επιβιβάστηκαν άμεσα σε λεωφορείο της πίστας υπό τη διαρκή επίβλεψη των πυροσβεστών και των αρχών ασφαλείας, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός ή ανάγκη για παροχή πρώτων βοηθειών.

Το αεροσκάφος επέστρεψε κανονικά στη Ρόδο και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Αεροδρόμιο «Διαγόρας», χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα κατά την προσγείωσή του.

Πηγή: rodiaki