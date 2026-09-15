Θέματα που αφορούν στην αναγνώριση του διανυθέντος χρόνου σπουδών φοιτητών στα μη κρατικά πανεπιστήμια (Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – ΝΠΠΕ) ρυθμίζει τροπολογία του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που κατατέθηκε χθες Δευτέρα (14/9), στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από πλευράς υπουργείου Παιδείας, με την εν λόγω τροπολογία, «διαμορφώνεται ειδικό πλαίσιο για την αναγνώριση του ήδη διανυθέντος χρόνου σπουδών και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων φοιτητών προγραμμάτων Ν.Π.Π.Ε., στις περιπτώσεις στις οποίες σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή αποφάσεις πιστοποίησης ακυρώθηκαν μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση». Όπως επισημαίνεται, η ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων που λαμβάνει το υπουργείο «για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των φοιτητών και την απρόσκοπτη συνέχεια των σπουδών τους, ώστε το ακαδημαϊκό έτος να μην χαθεί για κανέναν φοιτητή».

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, στηρίζεται στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης και αποβλέπει στη διασφάλιση της συνέχειας των εκπαιδευτικών σχέσεων που είχαν ήδη διαμορφωθεί.

Όπως επισημαίνεται, οι φοιτητές είχαν εγγραφεί και φοιτήσει σε προγράμματα πιστοποιημένα από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα, βάσει διοικητικών πράξεων που κατά τον κρίσιμο χρόνο βρίσκονταν σε ισχύ, και διαμόρφωσαν καλόπιστα την ακαδημαϊκή και προσωπική τους κατάσταση στηριζόμενοι στη θεσμική δράση της Πολιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ρύθμιση μεριμνά για την προστασία των φοιτητών, «ώστε οι συνέπειες πλημμελειών της διοικητικής διαδικασίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως κρίθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια, στις οποίες οι ίδιοι δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή, να μην οδηγούν σε ανατροπή σπουδών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή σε διατάραξη της ακαδημαϊκής τους πορείας, εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο πιστοποιείται εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο».

Το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι η αναγνώριση του χρόνου σπουδών πραγματοποιείται «σε πλήρη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο», με την προϋπόθεση ότι το αρχικώς πιστοποιηθέν πρόγραμμα σπουδών πιστοποιείται εκ νέου από την ΕΘ.Α.Α.Ε.:

«Έτσι διασφαλίζεται ότι κανένας φοιτητής δεν χάνει χρόνο σπουδών ή πιστωτικές μονάδες που απέκτησε καλόπιστα, εφόσον συνεχίζει στο ίδιο, εκ νέου πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες που έχουν ήδη αποκτηθεί από επιτυχώς ολοκληρωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες προσμετρώνται κανονικά για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των σπουδών, τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος και για κάθε νόμιμη αιτία», αναφέρεται χαρακτηριστικά από πλευράς υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, σημειώνεται ότι η εν λόγω τροπολογία έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση της βαθμολογικής διάρθρωσης, του συστήματος βαθμολογικών προαγωγών και του συστήματος επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων του δημόσιου τομέα, αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις”».