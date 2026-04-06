Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη λήψη στοχευμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στα αιγοπρόβατα, μέσω τροπολογίας που κατατέθηκε και παρουσιάστηκε στη Βουλή, από τον Υφυπουργό και βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη.

Η ρύθμιση προβλέπει την επέκταση και προσαρμογή των ήδη εφαρμοσμένων μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ώστε να καλύπτουν και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού. Στόχος είναι η άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της επιζωοτίας, καθώς και η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Υφυπουργός τόνισε τον επείγοντα χαρακτήρα της παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι η τροπολογία ανταποκρίνεται σε μία κρίσιμη ανάγκη για την ελληνική κτηνοτροφία, την αγροτική οικονομία και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εμφάνιση κρουσμάτων στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για σοβαρή απειλή που απαιτεί άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Με τη νέα ρύθμιση:

-Εξασφαλίζεται η άμεση μετακίνηση και ενίσχυση κτηνιατρικού προσωπικού όπου χρειάζεται

-Παρέχεται δυνατότητα στελέχωσης με έκτακτο προσωπικό και συνεργασιών με ιδιώτες

-Εφαρμόζονται δοκιμασμένα μέτρα που είχαν ήδη τεθεί σε ισχύ για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό

Όπως υπογράμμισε ο κ. Λαζαρίδης, είναι κρίσιμο να υπάρξει γρήγορη, συντονισμένη και αποτελεσματική δράση, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου. Τόνισε επίσης ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί ο εγκλωβισμός της επιζωοτίας εντός της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να αποφευχθεί μια ευρύτερη κρίση με σοβαρές επιπτώσεις για την κτηνοτροφία και την οικονομία.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης.