Στον Ανακριτή οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (24/3), ο Γιώργος Τσαγκαράκης, με σκοπό να δώσει εξηγήσεις για τις κακουργηματικές πράξεις που του αποδίδονται.

Μέσω του δικηγόρου του, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο κατηγορούμενος δήλωσε αθώος, χαρακτηρίζοντας τη δίωξη στερούμενη «εγκληματολογικής λογικής».

Ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε πως υπάρχουν αποδείξεις για την αθωότητά του και πρόσθεσε πως αν γνώριζε ο γκαλερίστας ότι είχε στα χέρια του πλαστά αντικείμενα, δεν θα τα διαφήμιζε.

Ο κ. Δημητρακόπουλος εστίασε στο γεγονός ότι τα επίμαχα έργα προβάλλονταν μέσω τηλεοπτικών εκπομπών, κάτι που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, καθιστά παράλογο το ενδεχόμενο δόλου. ​

«Κανένας που δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει μέσω τηλεοράσεως αντικείμενα που γνωρίζει ότι είναι πλαστά. Αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία, καθώς τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι», τόνισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας ότι υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις και βεβαιώσεις γνησιότητας, από τους προμηθευτές των έργων. ​

Όσον αφορά στο περίφημο Ευαγγέλιο, για το οποίο ξεκίνησε και η αστυνομική έρευνα σε βάρος του, ο συνήγορος του γκαλερίστα Μιχάλης Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι το απέκτησε νόμιμα.

Ο γνωστός γκαλερίστας είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας, της πλαστογραφίας και της απάτης. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI, κινούνται σε δύο άξονες: Από τη μία ερευνούν τη διαδρομή του Ευαγγελίου, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο έφτασε στα χέρια του αυτό το ιστορικό κειμήλιο και τα υπόλοιπα πλαστά έργα. Από την άλλη, ψάχνουν τον ακριβή αριθμό των πελατών που αγόρασαν από την γκαλερί του, έργα χιλιάδων ευρώ, αγνοώντας αν είναι γνήσια ή όχι.

Το Ευαγγέλιο του 1745 που αποτέλεσε αφορμή για να ξεκινήσουν οι έρευνες

Άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου ο γκαλερίστας επιχείρησε να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, προερχόμενο από την Βενετία. Αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δέχτηκε πολλές καταγγελίες σχετικά με το παραπάνω βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

Λόγω του νόμου περί αρχαιοτήτων, το συγκεκριμένο κειμήλιο απαγορεύεται να πουληθεί, αφού είναι μεγάλης ιστορικής αξίας. Για αυτό, η ΔΑΟΕ προχώρησε σε έφοδο σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στο Ελληνικό, επί της οδού Ιασωνίδου, από όπου κατασχέθηκε το εν λόγω αντικείμενο, αλλά και εκατοντάδες πίνακες.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο και σε δεύτερο επαγγελματικό χώρο που διατηρεί ο Τσαγκαράκης, στη Γλυφάδα, επί της Δημητρίου Γούναρη.

Μέχρι στιγμής, έχουν κατασχεθεί: ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους περίπου 200.000 ευρώ σε μετρητά, που θα εξεταστεί η νομιμότητα της προέλευσής του, καθώς και εκατοντάδες έργα τέχνης.

Συγκεκριμένα, από τη μέχρι τώρα έρευνα των στελεχών του Ελληνικού FBI, έχουν εντοπιστεί περίπου 400 πίνακες (Ελλήνων ζωγράφων, όπως ο Θεόφιλος). Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον επτά έχουν πιστοποιηθεί ότι είναι πλαστοί. Ωστόσο, θα υπάρξει περαιτέρω εξέταση, ώστε να καταλήξουν σε οριστικά αποτελέσματα και να σχηματιστεί η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι το Ευαγγέλιο που είχε στην κατοχή του ο γκαλερίστας είναι γνήσιο.