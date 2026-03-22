Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη.

Μετά από τις έρευνες του λεγόμενου «ελληνικού FBI» σε καταστήματα της επιχείρησής του και σε αποθήκη του στο Ελληνικό, καθώς και σε Κολωνάκι και Γλυφάδα, ο γνωστός αντικέρ κατηγορείται για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη μετά τη σύλληψή του.

Όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, οι Αρχές ερευνούσαν εδώ και καιρό τη δραστηριότητα του συλληφθέντα, έχοντας προχωρήσει και σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Αφορμή για να ξεκινήσει όμως η έρευνα, αποτέλεσαν κάποιες καταγγελίες από συγκεκριμένα πρόσωπα.

Μεταξύ αυτών των προσώπων και ένας νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές έκπληκτος, πως ο Γιώργος Τσαγκαράκης δημοπρατούσε πίνακες του Φασιανού, του Μυταρά αλλά και του Τσαρούχη που ήταν πλαστοί. Μάλιστα ο ίδιος ο καταγγέλλων, επισημαίνει στην αναφορά του πως για να μπορέσει να διαπιστώσει εάν όντος τα έργα αυτά που εκθέτονταν στην τηλεοπτική δημοπρασία, ανήκαν όντος σε γνωστούς ζωγράφους, έφτασε σε σημείο να επικοινωνήσει και με την χήρα του Φασιανού. Εκείνη φέρεται από την πλευρά της να επιβεβαίωσε όντος πως τα έργα ήταν δημιούργημα του συζύγου της, ανεξαρτήτως εάν ήταν πλαστά ή όχι.

Ακόμα μια καταγγελία έγινε στις Αρχές από γνωστό Βυζαντινολόγο της Κύπρου, στην οποία αναφέρονταν λεπτομέρειες σχετικά με το Ιερό Ευαγγέλιο.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον στην έκβαση της υπόθεσης έχουν και οι γνωματεύσεις συγκεκριμένων φορέων σχετικά με τα έργα που διέθετε προς δημοπρασία ο γνωστός γκαλερίστας.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Εποπτείας Αρχαιολογικών Ιδιωτικών Συλλογών Υπουργείου Πολιτισμού, έχει δηλώσει πως δεν είχε καμία ενημέρωση για δημοπράτηση του επίμαχου Ευαγγελίου, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Ακόμα, η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Συλλογών Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της Εθνικής Πινακοθήκης, έχει καταθέσει στις Αρχές πως πολλά έργα τα οποία δημοπρατούνταν, ήταν πλαστά.

Επιπλέον, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων γνωμάτευσε 4 θρησκευτικές εικόνες, ένα ευαγγέλιο και 3 αρχαία αντικείμενα καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως εμπίπτουν προστατευτικές διατάξεις του νομού περί αρχαιοτήτων.

Για την υπόθεση μίλησε στη «Ζούγκλα» και ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως πολύ σημαντικό είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του επίμαχου Ιερού Ευαγγελίου.

«Γίνεται από τις Αρχές η έρευνα της διαδρομής του Ευαγγελίου, δηλαδή πώς κατέληξε στα χέρια του γκαλερίστα. Έρευνα για τη διαδρομή γίνεται και όσον αφορά τις εικόνες, καθώς και τα αρχαία αντικείμενα. Πρέπει να φανεί η διαδρομή, δηλαδή το πώς έφτασαν στα χέρια του. Εάν υπάρχουν παραστατικά διαδρομής, κι αν δηλώθηκαν. Στο Ευαγγέλιο υπάρχει και η αφιέρωση σε έναν Μητροπολίτη, οπότε οι Αρχές μπορούν να βρουν εάν είναι προϊόν κλοπής ή προϊόν παράβασης από κάποιον που το είχε στην κατοχή του, χωρίς να ξέρουμε τον τρόπο», λέει μεταξύ άλλων.