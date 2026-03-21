Σάλος έχει προκληθεί στα σαλόνια της αθηναϊκής κοινωνίας με τη σύλληψη του γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος κατηγορείται μετά από την έφοδο του ελληνικού «FBI» την Παρασκευή (19/3), σε αποθήκες και καταστήματά του στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα και στο Κολωνάκι, για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη.

Ο γκαλερίστας οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα, στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ οι αποκαλύψεις συνεχίζονται με το Ευαγγέλιο του 1745, το οποίο θα εξετάσουν ειδικοί από το Υπουργείο Πολιτισμού για τη γνησιότητά του.

Σύμφωνα με πηγές της «Ζούγκλας» από το ελληνικό FBI, από τα περίπου 300 έργα που βρέθηκαν κατά την διάρκεια των ερευνών στα διάφορα μαγαζιά του Τσαγκαράκη, μόνο…. 7 ήταν γνήσια. Επίσης, έχουν κατασχεθεί περίπου 190 χιλιάδες ευρώ για τα οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις και να τα δικαιολογήσει.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη μιας υπαλλήλου, η οποία φέρεται να προσπάθησε να κρύψει το Ευαγγέλιο του 1745, ενώ είναι άγνωστο το αν είχε ειδοποιηθεί ο Γιώργος Τσαγκαράκης για την έρευνα σε βάρος του, γεγονός που το Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. θα πρέπει να εντοπίσει.

Ποιος είναι ο Γιώργος Τσαγκαράκης

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς και επιτυχημένους γκαλερίστες της Ελλάδας. Πρόκειται για έναν αυτοδημιούργητο άνθρωπο, ο οποίος ξεκίνησε από το μηδέν, έχοντας γνωρίσει τη σκληρή πλευρά της ζωής από νωρίς, καθώς ορφάνεψε σε ηλικία 12 ετών και αναγκάστηκε να μπει σε Οικοτροφείο. Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, και έκανε πολλές δουλειές για να επιβιώσει, από εργάτης στα καράβια, ως ψήστης στην Αλάσκα.

Οι γονείς του γεννήθηκαν στην Αλεξάνδρεια, όπου και μεγάλωσε και ο ίδιος. Όπως έχει εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή του: «Τους έχασα όταν ήμουν 12 χρονών. Ο πατέρας μου σπούδασε στο Παρίσι Οικονομικά. Πέθαναν με διαφορά 45 ημερών. Πρώτα έφυγε η μητέρα μου 57 ετών. Εγώ στο Οικοτροφείο. Οι αδελφές μου ήταν 15 χρόνια πιο μεγάλες, και έφυγαν για σπουδές στην Ελλάδα. Έφυγα από το Οικοτροφείο, πριν από τα 18. Από τα 16 μου ζω μόνος μου. Έζησα σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Επέστρεψα στα 25 στην Ελλάδα. Ούτε σάλιο δεν άφησαν οι γονείς μου. Η μητέρα μου ήταν αριστοκράτισσα, ο πατέρας μου ήξερε 7 γλώσσες, όταν αρρώστησαν, εξανεμίστηκαν όλα τα χρήματα».

Από νεαρή ηλικία έχει δημιουργήσει τη δική του γκαλερί και έχει συνδέσει το όνομά του με τις δημοπρασίες. Το 1989 ίδρυσε την Galerie Tsangarakis, αφού πήρε από τους γονείς του το «μικρόβιο» των δημοπρασιών, καθώς αγαπούσαν ιδιαίτερα τις αντίκες και πήγαιναν μαζί σε διάφορες δημοπρασίες.

Έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο τηλεπαιχνίδι Cash or Trash στο Star, όπου εμφανίζεται ως συλλέκτης και buyer (αγοραστής), ενώ είχε σημαντική παρουσία στο χώρο των τηλεοπτικών δημοπρασιών, για περισσότερα από 30 χρόνια.

«Τα παιδιά μου με λένε money maker»

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης παντρεύτηκε όταν ήταν 30 ετών και έχει αποκτήσει τρία παιδιά, στα οποία έχει τεράστια αδυναμία και ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμά του, πάντα περνούν χρόνο μαζί. Μάλιστα, αποκάλυψε και τον λόγο που τον αποκαλούν «money maker». «Τα παιδιά μου με λένε money maker. Το να παράγεις λεφτά είναι ταλέντο, το να τα ξοδεύεις χρειάζεται κουλτούρα», είχε πει χαρακτηριστικά.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο γκαλερίστας – Τι ερευνούν οι Αρχές

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας, της πλαστογραφίας και της απάτης. Οι έρευνες του ελληνικού FBI, κινούνται σε δύο άξονες. Από τη μία ερευνούν τη διαδρομή των συγκεκριμένων έργων που περιήλθαν στην κατοχή του γκαλερίστα στο Κολωνάκι. Από την άλλη, ψάχνουν τον ακριβή αριθμό των πελατών που αγόρασαν από την γκαλερί του έργα χιλιάδων ευρώ, αγνοώντας αν είναι γνήσια ή όχι.

Μάλιστα ήδη στις Αρχές δέχονται δεκάδες τηλεφωνήματα ανθρώπων που έχουν αγοράσει κατά καιρούς έργα από την Γκαλερί Τσαγκαράκη, καθώς θέλουν να μάθουν αν αυτά είναι γνήσια, ή όχι.

Το Ευαγγέλιο του 1745 που «πέρασε» χειροπέδες στον Γιώργο Τσαγκαράκη

Όπως έγινε γνωστό, άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου ο γνωστός αντικέρ επιχείρησε να πουλήσει ένα παλιό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Αμέσως αποφασίστηκε να γίνει επέμβαση για να εμποδίσουν την διαδικασία και να το κατάσχουν.

Τι είπε ο γκαλερίστας για το Ευαγγέλιο του 1745

Τη μεγάλη συλλογή από έργα τέχνης, που βρέθηκε στην κατοχή του, επιχειρεί να δικαιολογήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης, που συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής, 20 Μαρτίου, για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία.

Η εταιρεία του, «ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ», εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως οι πίνακες που κατασχέθηκαν – περίπου 400 στο νούμερο – αποτελούν «προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη», και τους έχει κληρονομήσει από τους γονείς του.

Όσον αφορά στο Ευαγγέλιο, από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του, καθώς θεωρείται κειμήλιο μεγάλης αξίας, και απαγορεύεται η πώλησή του, λέει πως: «Έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το Ελληνικό Δημόσιο».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του.

Η κατοχή των συγκεκριμένων, αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη.

Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, τη χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το Ελληνικό Δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο του Ελληνικού FBI

Η ΕΛ.ΑΣ. δέχτηκε πολλές καταγγελίες σχετικά με βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έδειχνε τον γνωστό γκαλερίστα να διαφημίζει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από το 1745 και προέρχεται από τη Βενετία.

Λόγω του νόμου περί αρχαιοτήτων, το συγκεκριμένο κειμήλιο απαγορεύεται να πουληθεί, αφού είναι μεγάλης ιστορικής, αλλά και ουσιαστικής αξίας. Για αυτό, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε σε έφοδο σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στο Ελληνικό, επί της οδού Ιασωνίδου, από όπου κατασχέθηκε το εν λόγω αντικείμενο, αλλά και εκατοντάδες πίνακες.

Εν συνεχεία, οι Αρχές πραγματοποίησαν έλεγχο και σε δεύτερο επαγγελματικό χώρο που διατηρεί ο γκαλερίστας στη Γλυφάδα, επί της Δημητρίου Γούναρη.

