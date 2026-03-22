Το χρονολόγιο της έρευνας που οδήγησε στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη αποκάλυψε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με την ίδια, στις 6 Μαρτίου η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος δέχθηκε καταγγελία από πρόσωπα με γνώσεις στον χώρο της αρχαιολογίας και της τέχνης.

«Κάποιος πολίτης επικοινώνησε ανώνυμα με την Αστυνομία και στη συνέχεια είχαμε και επώνυμη καταγγελία ότι ίσως κάποια από τα έργα που διαχειρίζεται και προωθεί ο άνθρωπος αυτός είναι πλαστά», ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ..

Ο γκαλερίστας έχει ήδη παραπεμφθεί στον Ανακριτή, μαζί με ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην απόκρυψη του Ευαγγελίου που βρέθηκε στην κατοχή του.

«Αναμένουμε τι θα υποστηρίξει στην απολογία του», σημείωσε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ένα κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: ο Τσαγκαράκης δεν έχει διευκρινίσει στις Αρχές πώς περιήλθε στην κατοχή του το συγκεκριμένο αντικείμενο.

«Θα πρέπει να απαντήσει στις ανακριτικές Αρχές πώς έφτασαν στην κατοχή του τα αρχαία αντικείμενα, καθώς και ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθούνταν με τα πλαστά έργα τέχνης», τόνισε.

Από τα έργα που κατασχέθηκαν, ο ειδικός πραγματογνώμονας διαπίστωσε ότι μόνο 7 ήταν γνήσια. Τα μετρητά που βρέθηκαν ξεπέρασαν τις 200.000 ευρώ.