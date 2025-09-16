Ας σοβαρευτούν αυτοί οι «ειδικοί» που είδαν λύκο στην Χαλκιδική και τον μαγνητοσκόπησαν να κάνει βόλτες στις ξαπλώστρες. Ας σοβαρευτούν οι κύριοι της «Καλλιστώ» οι οποίοι δήλωσαν χωρίς να ερευνήσουν πώς η υπόθεση επίθεσης λύκου σε παιδί στην Χαλκιδική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.

Οι λύκοι δεν κόβουν βόλτες ανάμεσα σε ξαπλώστρες και μάλιστα υπό το φως των προβολέων.

Οι λύκοι δεν επιτίθενται εύκολα σε κατοικημένες περιοχές κατακαλόκαιρο.

Το ζωντανό που μαγνητοσκοπήθηκε είναι προφανώς τσακάλι ( canis aureus) που επιβιώνει στον ελληνικό χώρο και το οποίο όντως όπως και η αλεπού συχνάζει σε περιοχές που ζουν άνθρωποι όταν τα κόψει η λόρδα.

Αυτά διότι η ενοχοποίηση του λύκου με υστερικές αντιδράσεις των απαίδευτων εκπροσώπων των ΜΜΕ και των άσχετων δήθεν ειδικών των διαφόρων ΜΚΟ οδηγούν σε πογκρόμ άγριων ζώων έτσι χωρίς πραγματική αιτία.

Δεν θέλουν και πολύ κάποιο ασυνείδητοι κυνηγοί να επωμιστούν τάχα μου τον ρόλο του προστάτη. Δείγμα της θηριωδίας τους είναι οι νεκρές αρκούδες και αρκουδάκια και τα άγρια πουλιά στους υδροβιότοπους. Έλεος!