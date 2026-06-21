Με τον πιο ζοφερό τρόπο γράφτηκε ο επίλογος στις αναζητήσεις για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο 43χρονος υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος νοίκιαζε το σπίτι της άτυχης γυναίκας, λύγισε κάτω από το βάρος των αστυνομικών ανακρίσεων και παραδέχθηκε ότι τη σκότωσε, περιγράφοντας μάλιστα πώς προσπάθησε να εξαφανίσει τη σορό της μέσα σε ένα χωράφι.

Το χρονικό του εγκλήματος και οι ισχυρισμοί του δράστη

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο ίδιος στους αστυνομικούς, το φονικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού για την κατάσταση του οικήματος. Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την πράξη του, αλλά αντέδρασε βίαια όταν η ιδιοκτήτρια του μίλησε υποτιμητικά για την ακαταστασία του χώρου, με αποτέλεσμα εκείνος να θολώσει. Όπως ομολόγησε, τη χτύπησε αρχικά στο κεφάλι με ένα βαρύ αντικείμενο, και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε δύο φορές στο στήθος, κοντά στην καρδιά.

Η προσπάθεια συγκάλυψης και τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το έγκλημα, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο. Αφού τοποθέτησε το σώμα της 45χρονης σε πλαστικές σακούλες, το μετέφερε με το όχημά του σε ένα κτήμα που διατηρούσε σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων, όπου και το έθαψε. Επιστρέφοντας στη σκηνή του εγκλήματος, καθάρισε σχολαστικά τα αίματα και κατέστρεψε το σύστημα των καμερών ασφαλείας.

Παρά τις προσπάθειές του, η σήμανση εντόπισε γρήγορα ίχνη DNA και κηλίδες αίματος του θύματος στο πάτωμα, σε μια σφουγγαρίστρα, στην τηλεόραση, αλλά και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του. Σημειώνεται ότι το σημείο ταφής βρισκόταν ακριβώς δίπλα από μια χασισοφυτεία, για την οποία ο 43χρονος είχε ήδη συλληφθεί κατά το αρχικό στάδιο των ερευνών.

Στο μικροσκόπιο το πραγματικό κίνητρο της δολοφονίας

Η σορός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξετάστηκε στο σημείο από Ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τα τραύματα στο κρανίο και τον θώρακα, ενώ η τελική νεκροτομή αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου.

Αν και ο συλληφθείς επιμένει στην εκδοχή του εγκλήματος «εν βρασμώ ψυχής» εξαιτίας της λογομαχίας, οι διωκτικές Αρχές εμφανίζονται εξαιρετικά επιφυλακτικές και εξετάζουν με σοβαρότητα το ενδεχόμενο να υπήρχε σεξουαλικό κίνητρο.

Καταλυτικό ρόλο στην ομολογία του φαίνεται πως έπαιξε η ψυχολογική πίεση που ένιωσε όταν οι Αρχές κάλεσαν για κατάθεση τη σύζυγό του. Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα τη Δευτέρα, αντιμετωπίζοντας πλέον την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Οι Αρχές ανέκτησαν βίντεο με τη Σταυρούλα να μπαίνει στο σπίτι του δράστη αλλά να μην βγαίνει από αυτό

Εν τω μεταξύ, σε βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι Αρχές στη διάθεσή τους, από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται η Σταυρούλα να μπαίνει στο σπίτι αλλά να μην φεύγει από αυτό.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης της δολοφονίας επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι Αρχές το ανέκτησαν.

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό εκείνης της ημέρας που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι και ουσιαστικά δεν εξέρχεται ποτέ από αυτό και μάλιστα είχε διαγραφεί από το δράστη και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης» είπε η κ. Δημογλίδου στον «αέρα» του ΣΚΑΪ.