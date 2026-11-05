Η υπόθεση με τους στημένους αγώνες μπάσκετ όχι μόνο δεν έχει κλείσει σε επίπεδο δικαστικής έρευνας αλλά δεν αποκλείεται να υπάρξουν και περισσότεροι κατηγορούμενοι καθώς στη δικογραφία αναφέρονται και άλλα ονόματα διαιτητών που έστηναν αγώνες.

Η κατηγορούμενη διαιτητής, Βασιλική Τσαρούχα, που γλίτωσε τη φυλακή με «βραχιολάκι», έδωσε τις δικές της απαντήσεις για τους 13 στημένους αγώνες. Αρνήθηκε τα πάντα ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση της για τη διαμονή της στο Costa Navarino τον Σεπτέμβριο 2018 με τα έξοδα πληρωμένα.

«Ελάχιστες επαφές είχα με τον Τσάπα – Του ζήτησα να κάνει κράτηση στο Costa Navarino»

Η πρώτη ερώτηση που γίνεται στην κατηγορούμενη διαιτητή είναι για τη σχέση της με τον βασικό μάρτυρα, Βαγγέλη Τσάπα.

«Τον κ. Τσάπα τον γνώρισα στον ευρύτερο χώρο του μπάσκετ από όταν ξεκίνησε να είναι πρόεδρος σε ομάδες, αρκετά χρόνια πίσω. Ελάχιστες επαφές είχαμε, μόνο μέσα στα γήπεδα. Δεν γνώριζα για τις σχέσεις του με Λιόλιο και Μαυραγάνη», ήταν η απάντησή της.

Παρά το γεγονός ότι είχαν ελάχιστες επαφές, όπως ισχυρίστηκε ήταν εκείνος που έκανε την κράτηση στο πολυτελές Costa Navarino και πλήρωσε μάλιστα την τριήμερη διαμονή της.

«Του ζήτησα να κάνει κράτηση, επειδή δεν έβρισκα διαθεσιμότητα αλλά δεν του ζήτησα ποτέ να πληρώσει. Δεν θυμάμαι την περίοδο που πήγα αλλά σίγουρα έχω πάει. Όταν πήγα να πληρώσω μου είπαν ότι έχει ήδη εξοφληθεί. Μόλις τον είδα του είπα ότι δεν υπήρχε λόγος να πληρώσει και αρνήθηκε να μου πει το ποσό που πλήρωσε για να του το εξοφλήσω», είπε η κατηγορούμενη διαιτητής.

Η απορία του δικαστικού λειτουργού ήταν εύλογη γιατί η διαιτητής δεν κατάλαβε ότι ήταν…δώρο . «Αν ήξερα ότι είναι προπληρωμένο θα είχα φύγει, ήρθα προ τετελεσμένου. Είμαι πολύ ακέραιη ,δεν θα είχα λόγο να διακινδυνεύσω τη δουλειά μου. Μπορεί να ήθελε αργότερα να επηρεάσει αλλά είμαι σε ένα επίπεδο διαιτησίας που δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει ,γι αυτό όταν τον είδα του είπα ότι θέλω να το εξοφλήσω».

«Δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις με Λιόλιο και Μαυραγάνη»

Για τον πρώην πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο ισχυρίστηκε ότι τον έχει συναντήσει μόνο στα γήπεδα ενώ ακόμη ανέφερε ότι δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τον κ.Μαυραγάνη.

Στο απολογητικό της υπόμνημα ισχυρίστηκε επιπλέον:

«Οι κατηγορίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κακογραμμένο και κακοπαιγμένο σενάριο, κατασκευασμένο από συγκεκριμένα πρόσωπα του αθλητικού χώρου, προς εξυπηρέτηση συμφερόντων οικονομικής φύσεως», ενώ δήλωσε ότι όσες επικοινωνίες αναφέρουν το όνομά της γίνονται πίσω από την πλάτη της και ερήμην της.

«Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;»

Υπενθυμίζουμε το χαρακτηριστικό μήνυμα που είχε στείλει η κατηγορούμενη διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, στον Τσάπα, ζητώντας να της γίνει κράτηση σε πανάκριβο ξενοδοχείο. Μία κράτηση που έγινε το 2018: «Μπορείς να κανονίσεις για μένα να πάω στο Costa Navarino;».