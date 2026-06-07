Ο Άκης Τσελέντης περιγράφει την περιοχή που καταγράφηκαν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου, οι σεισμοί στην Εύβοια ως περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, αλλά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν δημιουργούν ανησυχία.

«Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών, αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι ΔΕΝ υπάρχει λόγος ανησυχίας», γράφει σε ανάρτησή του στο Facebook.

Παράλληλα, όμως, ζητάει από τους κάτοικους «να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά, και είναι αρκετά, ή έχουν υποστεί ζημιές».

Δείτε την ανάρτηση του σεισμολόγου:

«ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΥΒΟΙΑ

Απανωτοί σεισμοί σημειώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, στην Εύβοια, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική, στη Σκιάθο, την Καρδίτσα και αλλού.

Ισχυρές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν, το μεσημέρι της Κυριακής (7/6), στην Εύβοια.

Πιο συγκεκριμένα, δύο λεπτά πριν τις 13:00, έγινε σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο έξι χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβοίας. Tο εστιακό βάθος εκτιμάται στα πέντε χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν άλλες δύο σεισμικές δονήσεις, οι οποίες μάλιστα είχαν διάρκεια. Η ισχυρότερη έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ, έχοντας επίσης επίκεντρο κοντά στο Προκόπι.

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Στη συνέχεια, καταγράφηκαν και στην περιοχή του Μαντουδίου τρεις δονήσεις από 2,7 έως 3,3 Ρίχτερ.

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Είναι περιοχή με υψηλή σεισμικότητα, οι σεισμοί σε αυτή την περιοχή έχουν το χαρακτηριστικό ότι εκδηλώνονται όλοι μαζί σε ένα διάστημα μερικών ωρών ή μερικών ημερών, αλλά το θετικό είναι ότι τα μεγέθη διατηρούνται σε αυτό το επίπεδο.

Θεωρώ ότι ΔΕΝ υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι κάτοικοι να μην προσεγγίζουν περιοχές μορφολογικά ιδιαίτερες, να μην μένουν σε σπίτια που είναι παλιά, και είναι αρκετά, ή έχουν υποστεί ζημιές. Κατά τα άλλα δεν είναι θέμα να ανησυχούμε ότι γίνεται κάτι το ιδιαίτερο».