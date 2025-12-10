Σε… σίριαλ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της παραβίασης του ΚΟΚ από την πολυτελή Lotus, που ανήκει στον Στέφανο Τσιτσιπά, η οποία «πιάστηκε» να τρέχει στην Αττική Οδό με ταχύτητα… 210 χιλιομέτρων.

Η Τροχαία απέρριψε τον ισχυρισμό του πως δεν ήταν ο ίδιος που οδηγούσε αλλά ο πατέρας του, επιβάλλοντάς του πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του τενίστα, Απόστολος Τσιτσιπάς, υποστήριξε πως εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του.

Μάλιστα ο πατέρας του Έλληνα πρωταθλητή παρουσιάστηκε στις 26 Νοεμβρίου στην Tροχαία Αττικής, με την απόδειξη πληρωμής του προστίμου των 2.000 ευρώ και είπε ότι εκείνος ήταν που οδηγούσε το αυτοκίνητο, ενώ παρέδωσε και το δίπλωμά του.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το δικαίωμα ενστάσεως έχει ισχύ επτά ημερών, γι’ αυτό και ο Διοικητής της Τροχαίας ενημέρωσε τον Απόστολο Τσιτσιπά ότι επειδή έχει παρέλθει η προθεσμία, θα πρέπει να παρουσιαστεί ο ίδιος ο τενίστας και να παραδώσει το δίπλωμά του για ένα έτος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Την άποψη ότι μάλλον άλλος οδηγούσε την Lotus, είχε εκφράσει και η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνίκοβα, δηλώνοντας τα εξής:

«Ο Στέφανος είναι στην Αφρική, κάνει διακοπές. Πριν δύο μήνες που έγινε αυτό ήταν στην Ελλάδα ο Στέφανος; Είναι μακριά. Μάλλον οδηγούσε άλλος».

Τέλος, αποκάλυψε σχετικά με το πάθος του Στέφανου Τσιτσιπά με τα αυτοκίνητα: «Ο Στέφανος είχε κάνει δώρο ένα αυτοκίνητο σε εμένα και τον πατέρα του».

Διορία μέχρι την Παρασκευή για τον Απόστολο Τσιτσιπά

Υπογραμμίζεται ότι ένα μήνα μετά μετά την καταγραφή της παράβασης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει ακόμη παραδώσει το δίπλωμά του, ενώ η Τροχαία του έχει δώσει διορία μέχρι την Παρασκευή (12/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαθέτει διεθνές δίπλωμα το οποίο μάλιστα δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος μίλησε στον Ant1, o τενίστας μπορεί να οδηγεί ελεύθερα στις υπόλοιπες χώρες και για αυτό δεν παραδίδει το δίπλωμα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και σε περίπτωση που το κάνει και «πιαστεί» από τις Αρχές θα ακολουθηθεί η νομική οδός, δηλαδή το αυτόφωρο.