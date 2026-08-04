Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε τοπικό επίπεδο και η ταυτοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος αποδείχθηκαν τα δύο καθοριστικά στοιχεία για την πλήρη εξιχνίαση της δολοφονίας στην Κυψέλη από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

Όπως εξήγησε, η εκτίμησή του από τις πρώτες κιόλας ημέρες ήταν πως η άκρη του νήματος βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εγκαταλείφθηκε η βαλίτσα με τη σορό της άτυχης γυναίκας, με τις αναλύσεις των εγκληματολογικών εργαστηρίων να επιβεβαιώνουν τελικά αυτή την υπόθεση.

Παράλληλα, ο κ. Τσούκαλης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρξε και δεύτερο πρόσωπο που ενεπλάκη στην υπόθεση.

Παρότι η μεταφορά μιας βαλίτσας με ανθρώπινο σώμα είναι τεχνικά εφικτή από ένα μόνο άτομο, οι αντικειμενικές δυσκολίες του εγχειρήματος καθιστούν πιθανή τη συνδρομή συνεργού, είτε στη φάση της μεταφοράς είτε σε επίπεδο κάλυψης και αποσιώπησης του εγκλήματος.

Όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, το ληστρικό κίνητρο παραμένει το επικρατέστερο, καθώς καταγράφηκε η χρήση της τραπεζικής κάρτας του θύματος για αναλήψεις χρηματικών ποσών αμέσως μετά τη δολοφονία.

Κλείνοντας, ο ιδιωτικός ερευνητής εξήρε την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ., σημειώνοντας ότι λειτουργεί πλέον στα πρότυπα των κορυφαίων ευρωπαϊκών αστυνομικών Αρχών. Η ταχύτατη εξιχνίαση υποθέσεων αυτού του βεληνεκούς, σε συνδυασμό με πρόσφατες επιτυχίες όπως αυτή στο Ναύπλιο, αποδεικνύει τη σημαντική αναβάθμιση των δυνατοτήτων της αστυνομίας, γεγονός που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας της κοινωνίας και ενθαρρύνει τους πολίτες να συνεργάζονται ανοιχτά με τις Αρχές.