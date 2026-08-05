Ο Γιώργος Τσούκαλης έδωσε συνέντευξη στο σκωτσέζικο κανάλι STV News σχετικά με το στυγερό έγκλημα στην Κυψέλη της Αθήνας με θύμα την 38χρονη Βρετανίδα Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος και κατηγορούμενο έναν Αφγανό.

Αναφερόμενος στα αντανακλαστικά της Ελληνικής Αστυνομίας υπογράμμισε ότι οι αστυνομικοί δούλεψαν σαν ελβετικό ρολόι για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Επισήμανε πως η άμεση κινητοποίηση, η συλλογή στοιχείων και ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών συνέβαλαν αποφασιστικά στην ταχεία εξιχνίαση. Η παρατήρησή του έγινε δεκτή με θαυμασμό και ενθουσιασμό από τον Σκωτσέζο δημοσιογράφο με τον οποίο συνομιλούσε, καθώς αναγνώρισε δημόσια την αποτελεσματικότητα των ελληνικών αρχών.

Greek authorities have released footage showing what is believed to be the Afghan migrant suspect moving the body of a m—rdered female Christian charity worker in a suitcase. Elizabeth-Jane Ross, from Scotland, was working with a Christian refugee support group in Athens when… pic.twitter.com/DHdG7VslG0 — Andy Ngo (@MrAndyNgo) August 4, 2026

Ο Γιώργος Τσούκαλης δήλωσε ακόμη ότι ένιωσε περηφάνεια ως Έλληνας, επειδή δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού αναγνωρίζουν την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, παρά το θλιβερό γεγονός της δολοφονίας της γυναίκας.

Τόνισε ότι κάθε επιτυχής έρευνα απαιτεί επαγγελματισμό, ψυχραιμία, επιμονή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Πρόσθεσε πως η απονομή δικαιοσύνης αποτελεί χρέος απέναντι στο θύμα και στην κοινωνία, ενώ συνεχάρη όσους εργάστηκαν αθόρυβα για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια της άτυχης Βρετανίδας επισημαίνοντας ότι καμία επιτυχία δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο που προκαλεί μια τόσο σκληρή δολοφονία. Ωστόσο, υποστήριξε πως η αποφασιστική αντίδραση των αρχών ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς διαχρονικά.