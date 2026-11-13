Πρωτοφανές περιστατικό έντασης και αναστάτωσης σημειώθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε σχολική μονάδα του Τυρνάβου, με πρωταγωνίστρια τη μητέρα μιας μαθήτριας, η οποία προκάλεσε αναβρασμό στους χώρους του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress, αφορμή για το επεισόδιο στάθηκε ο μεγάλος αριθμός απουσιών που είχε συγκεντρώσει η κόρη της. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γυναίκας, η οποία φέρεται να μπήκε αιφνιδιαστικά στην αίθουσα όπου βρισκόταν η μαθήτρια, να άρπαξε το απουσιολόγιο και να άρχισε να κινείται στους χώρους του σχολείου.

Η επέμβαση της Αστυνομίας και η αναστάτωση στη σχολική κοινότητα

Εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν αμέσως τι συνέβαινε και προσπάθησαν να την ακολουθήσουν και να τη σταματήσουν, χωρίς όμως να καταφέρουν να πάρουν πίσω το απουσιολόγιο. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο, καθώς η μητέρα κατευθύνθηκε προς το γραφείο του διευθυντή, όπου φέρεται να εξαπέλυσε φραστική επίθεση, βρίζοντας τόσο τον ίδιο όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Στο σχολείο κλήθηκε η Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παραλάβουν το μπλοκ των απουσιολογίων, ενώ η γυναίκα φέρεται να συνέχιζε να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση, εξυβρίζοντας όσους προσπαθούσαν να παρέμβουν.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στη σχολική κοινότητα, υπενθυμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς οι όποιες διαφωνίες για τις απουσίες και τη φοίτηση αντιμετωπίζονται αποκλειστικά μέσω των προβλεπόμενων θεσμικών διαδικασιών.