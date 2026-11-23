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Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, σε κατοικία στον Τύρναβο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των αρχών, ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από το φλεγόμενο κτήριο, ενώ ασθενοφόρο κλήθηκε στο σημείο για την παραλαβή της σορού του.
Μάχη με τις φλόγες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας παραμένουν στην περιοχή, καταβάλλοντας προσπάθειες να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο προτού απειλήσει παρακείμενα σπίτια.
Παράλληλα, δυνάμεις της Αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να ρυθμίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων και να διευκολύνουν το έργο των πυροσβεστών.
Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, με τις αρμόδιες αρχές να αναμένεται να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.