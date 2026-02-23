Το παραδοσιακό έθιμο του Μπουρανί, που ξεκίνησε από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, αναβιώνει για μία ακόμη χρονιά στον Προφήτη Ηλία από τον Σύλλογο «Γαϊτανάκι Μπουρανί» και τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Συλλόγου Τυρνάβου παρέα με τους Ντουμαλάνι.

Πρόκειται για ένα διονυσιακό «έθιμο του φαλλού», το οποίο μαζί με το καρναβάλι του Τυρνάβου προσελκύει επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι κάτοικοι του Τυρνάβου γιορτάζουν κάθε χρόνο το «Mπουρανί» για να υμνήσουν τη γονιμότητα της γης, τη φύση για τους καρπούς που προσφέρει στους ανθρώπους.

Τα πειράγματα, σεξουαλικού περιεχομένου και μη, δίνουν και παίρνουν, προκαλώντας τα χαμόγελα όλων των παρευρισκόμενων, μικρών και μεγάλων που απόλαυσαν τη βόλτα τους και το καφεδάκι τους στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.

Το «Mπουρανί», γνωστό ως το διονυσιακό «έθιμο του φαλλού» και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στον Τύρναβο πρωτοξεκίνησαν το 1898. Η λατρεία, και κυρίως η λιτανεία-περιφορά του φαλλού, ως σύμβολο της γονιμότητας, αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος των διονυσιακών τελετών για την εξασφάλιση της ευκαρπίας και ευγονίας.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες

Οι Τυρναβίτες γεωργοί κατά κύριο λόγο διατήρησαν αυτό το έθιμο και το διαφύλαξαν παρά τις απαγορεύσεις που δέχτηκε κατά περιόδους. Κάθε χρόνο, την Καθαρά Δευτέρα κατέφθαναν στο ξωκλήσι του Προφήτη Ηλία οι μπουρανίτες σε πομπή, άναβαν φωτιά και ετοίμαζαν το «Mπουρανί», μια αλάδωτη χορτόσουπα από τα πρώτα χόρτα της άνοιξης με λίγο ξύδι για να τα νοστιμίζει.

Αυτή την πρόσφεραν στους «μυημένους» και πίνοντας κρασί, νερωμένο ούζο ή τσίπουρο με νερό, άρχιζε ο χορός και τα τραγούδια, οι αστεϊσμοί και τα πειράγματα με άσεμνες -πειραχτικές κυρίως εκφράσεις.

Στη συνέχεια της σημερινής ημέρας, από το μεσημέρι κι έπειτα, το επίκεντρο του γλεντιού και του παραδοσιακού εθίμου μεταφέρθηκε μέσα στην πόλη του Τυρνάβου, όπου συνεχίζονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις, ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας.

Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες

ΠΗΓΗ: larissanet.gr