Νέες, αποκαλυπτικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με τη σύλληψη του 55χρονου Ελληνοαυστραλού Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas) την Κυριακή, 7 Ιουνίου. Ο διεθνώς καταζητούμενος για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στο Σίδνεϊ, κατάφερε να κρύβεται για περισσότερα από 15 χρόνια στο Άλσος Αιγιαλείας, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Αντώνης Τζίμας».

Ωστόσο, η σύλληψή του από τους Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας αποκάλυψε ότι ο 55χρονος δεν διέθετε κανένα επίσημο έγγραφο για τη νέα του ζωή.

«Ήμουν τυχερός»

Σύμφωνα με πληροφορίες του PatraPress.gr, ο κατηγορούμενος, αφού τελικά ομολόγησε την πράξη του, αποκάλυψε στους Αστυνομικούς πως όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και την περιοχή του Αιγίου δεν είχε εκδώσει ποτέ Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά πως στάθηκε απλώς τυχερός που όλο αυτό το διάστημα δεν είχε τύχει να υποβληθεί σε κανέναν αστυνομικό έλεγχο.

Η τριήμερη παρακολούθηση

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν οι Αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας έστησαν μια τριήμερη επιχείρηση παρακολούθησης έξω από το κρησφύγετό του, περιμένοντας τη μοιραία έξοδο. Αυτή έγινε την Κυριακή 7 Ιουνίου, όταν ο 55χρονος πέρασε την πόρτα του σπιτιού και επιβιβάστηκε σε ένα αγροτικό όχημα, ιδιοκτησίας της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από το Άλσος Αιγιαλείας.

Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν η σύντροφός του και ο πατέρας του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στην Αυστραλία με τη σύζυγό του (μητέρα του καταζητούμενου) και είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να επισκεφθεί κρυφά τον γιο του.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Επειδή ο 55χρονος δεν είχε έγγραφα, προσήχθη για εξακρίβωση στοιχείων. Στο Αστυνομικό Μέγαρο Αιγίου μεταφέρθηκαν επίσης ο πατέρας και η σύντροφός του, οι οποίοι κατηγορούνται πλέον για υπόθαλψη εγκληματία.

Το «θέατρο» στην Ασφάλεια και τα αποτυπώματα

Στα γραφεία της Ασφάλειας, ο καταζητούμενος προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία και ισχυριζόμενος προκλητικά πως έχει ταυτότητα και ότι ήταν υποχρέωση των αστυνομικών να τη βρουν στο σύστημα. Η αλήθεια αποκαλύφθηκε μέσω της εξέτασης των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Όταν ο κλοιός έσφιξε, ο 55χρονος «έσπασε» και ομολόγησε την πραγματική του ταυτότητα, ενώ αντίστοιχη ομολογία έδωσε και ο πατέρας του.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πάτρας για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος.

Η ζωή στο κρησφύγετο-φρούριο

Όπως προκύπτει από τα φωτογραφικά ντοκουμέντα, ο άνθρωπος με τα «χίλια πρόσωπα» (που κατά καιρούς χρησιμοποιούσε τα ονόματα Τζέιμς, Τζιμ, Τιμ, Δημήτριος, Δημήτρης, Μήτσος, Τάκης, Κάνης), ζούσε με τη σύντροφό του σε ένα σπίτι-φρούριο, περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους και προστατευμένο από πολλά σκυλιά. Για την ασφαλή είσοδο των αστυνομικών στον χώρο και τη διεξαγωγή έρευνας, χρειάστηκε μάλιστα η συνδρομή ειδικού εκπαιδευτή σκύλων.

Ως επαγγελματική ενασχόληση είχε επιλέξει την καλλιέργεια αγροτικών εκτάσεων. Η επιλογή της Αιγιάλειας ως καταφυγίου δεν ήταν τυχαία, καθώς η μητέρα του κατάγεται από την Τέμενη.

Το χρονικό του εγκλήματος και η επικήρυξη

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας (James Dalamangas) ήταν ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας, επικηρυγμένος από την Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας με το ποσό των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας, (περίπου 123.000 ευρώ).

Στις 25 Απριλίου 1999 (Ημέρα ANZAC), ο Δαλαμάγκας μαχαίρωσε θανάσιμα τον 32χρονο ομογενή και πατέρα δύο παιδιών, Γιώργο Γιαννόπουλο, σε νυχτερινό κέντρο στο Μπέλμορ του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά.

Παρά την άμεση έκδοση εντάλματος, διέφυγε στην Ελλάδα. Το 2003 οι Ελληνικές Αρχές ανέλαβαν τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής βάσει του Ελληνικού Δικαίου. Αυτό ανάγκασε τις Αυστραλιανές Αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την ΕΛ.ΑΣ., να εντείνουν τις προσπάθειές τους, δημοσιοποιώντας πρόσφατα μέχρι και ψηφιακά σκίτσα για τη σημερινή του εμφάνιση, θεωρώντας ότι προστατευόταν από στενό κύκλο ανθρώπων.