Οπτικό υλικό από τη στιγμή της σύλληψης του 55χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Ο 55χρονος φυγάς, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους της Interpol και των αυστραλιανών αρχών, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς τη στιγμή που έβγαινε από το κρησφύγετό του. Ο ίδιος επέβαινε σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, στο οποίο τον συνόδευαν η σύντροφός του και ο πατέρας του, ο οποίος έχει ως μόνιμη κατοικία την Αυστραλία.

Σύμφωνα με το flamis.gr, οι άνδρες της Ασφάλειας Αιγιαλείας σταμάτησαν το όχημα για έναν υποτιθέμενο τυπικό έλεγχο. Καθώς ο 55χρονος δεν είχε μαζί του κανένα απολύτως έγγραφο ταυτοποίησης, οδηγήθηκε άμεσα στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Κατά την επακόλουθη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν μια βαλλίστρα, καθώς και ορισμένα έγγραφα τα οποία έχουν τεθεί υπό αξιολόγηση.

Δείτε το βίντεο από τη σύλληψη του Δαλαμάγκα:

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση:

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Αχαΐας, 56χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο καταζητούμενος διέμενε στην περιοχή της Αχαΐας χρησιμοποιώντας ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Για τον εντοπισμό του συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, ύστερα από συστηματικές αναζητήσεις, ελέγχους και έρευνες, κατόρθωσε να εξακριβώσει τα πραγματικά στοιχεία του και να τον εντοπίσει.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες σήμερα (07-06-2026), ο 56χρονος εντοπίστηκε να κινείται με όχημα μαζί με άνδρα ηλικίας 86 ετών και γυναίκα ηλικίας 47 ετών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο δήλωσε ψευδή στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά του και ανέφερε ότι δεν έφερε μαζί του δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ισχυρισμός που υποστήριξαν και οι δύο συνεπιβάτες του οχήματος.

Ακολούθησε εξακρίβωση των στοιχείων του μέσω του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προέκυψε ότι πρόκειται για το πρόσωπο που αναζητούνταν διεθνώς.

Παράλληλα, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του 56χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, τόξο με -5- βέλη, -2- μαχαίρια, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, -3- συσκευές αποθήκευσης usb stick, καθώς και -13- κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol.

Επιπλέον, ο 86χρονος και η 47χρονη συνελήφθησαν και κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».